Actualidade

O Partido de Renovação Social (PRS) guineense inicia hoje o seu quinto congresso para eleger a nova direção do partido, entre nove candidatos, dedicado ao tema "Consolidação do Estado de Direito Democrático para melhor servir a Guiné-Bissau".

O quinto congresso do PRS, que termina sexta-feira, será o primeiro a ser realizado sem a presença de Kumba Ialá, que fundou o partido ao lado de outros militantes em 1992 e morreu em abril de 2014.

Os 1001 delegados presentes no congresso vão escolher a nova liderança do PRS entre nove candidatos a presidente e dois a secretário-geral do partido.