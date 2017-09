Actualidade

O novo Presidente angolano, João Lourenço, toma hoje posse em Luanda, numa cerimónia com mais de mil convidados nacionais e estrangeiros, incluindo 30 chefes de Estado e de Governo, entre os quais o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa.

A cerimónia, que corresponde também à saída do poder de José Eduardo dos Santos, chefe de Estado angolano desde 1979, vai decorrer durante a manhã no centro da capital, começando com a leitura da transcrição da declaração da comissão Nacional Eleitoral que proclama João Manuel Gonçalves Lourenço como Presidente da República de Angola eleito.

O chefe de Estado português será um dos governantes presentes, bem como os presidentes da República do Congo, República Democrática do Congo, Namíbia, Zâmbia, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial, África do Sul, Gana, Ruanda, Uganda, Egipto, Costa do Marfim, Tanzânia, Gabão e Togo.