Actualidade

Duas pessoas ficaram hoje feridas, uma delas com gravidade, na explosão de um anexo de uma casa na localidade de Caniceira, concelho de Cantanhede, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra.

De acordo com uma fonte do CDOS de Coimbra, na explosão, que ocorreu às 06:15, uma pessoa ficou ferida com gravidade e outra teve ferimentos ligeiros, tendo ambos sido encaminhados ao hospital.

A mesma fonte disse à agência Lusa que a explosão, que poderá ter sido causada por uma fuga de gás, ocorreu na localidade de Caniceira, freguesia da Tocha, concelho de Cantanhede, no distrito de Coimbra.