Actualidade

Dois advogados, uma jornalista e uma ativista são os vencedores do prémio "Right Livelihood", ou "Nobel Alternativo", distinguidos pela "proteção dos direitos e vidas" de cidadãos em três continentes, anunciou hoje a fundação que atribui o galardão.

O advogado ambientalista Robert Bilott, dos Estados Unidos, o advogado dos direitos humanos Colin Gonsalves, da Índia, a jornalista Khadija Ismayilova, do Azerbaijão, e a ativista Yetnebersh Nigussie, da Etiópia, foram os premiados da edição de 2017 pelo "trabalho corajoso na defesa dos direitos humanos, saúde pública e boa governação, por terem enfrentado alguns dos maiores desafios mundiais", afirmou Ole von Uexkull, diretor executivo da Fundação do Prémio Right Livelihood.

"Numa época de recuos alarmantes para a democracia, os êxitos destes laureados mostram-nos o caminho para um mundo justo, pacífico e sustentável para todos", acrescentou, durante o anúncio dos prémios, em Estocolmo.