Actualidade

As principais bolsas europeias estavam hoje em baixa, numa sessão com poucas referências macroeconómicas e ainda a digerir as eleições legislativas de domingo na Alemanha.

Cerca das 08:40 em Lisboa, o EuroStoxx 50, índice que representa as principais empresas da zona euro, estava em baixa, a descer 0,14% para 3.532,51 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt estavam a descer 0,19%, 0,15% e 0,16%, respetivamente, bem como a de Madrid, que recuava 0,03%. A exceção era Milão, cujo principal índice estava a subir 0,11%.