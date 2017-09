Actualidade

O financiamento especializado reforçou a tendência de crescimento no primeiro semestre, com o 'factoring' a subir 14,7%, o 'renting' a aumentar 6,3% e o 'leasing' a crescer 4,7%, segundo estimativas hoje divulgadas pela associação setorial.

Em comunicado, o presidente da Associação Portuguesa de Leasing, Factoring e Renting (ALF), Paulo Pinheiro, adianta que "a expectativa para os restantes seis meses de 2017 é que as três soluções continuem a crescer a um ritmo idêntico ao do primeiro semestre, consolidando-se cada vez mais como os melhores instrumentos de financiamento do investimento produtivo e de apoio à tesouraria quer para grandes empresas, quer para PME [pequenas e médias empresas]".

De janeiro a junho, as instituições de 'factoring' (prestação de serviços associada à compra de ativos financeiros) associadas da ALF tomaram cerca de 12,8 mil milhões de euros em faturas, um aumento estimado de 14,7%, equivalente a 1,6 mil milhões de euros, face ao mesmo período de 2016.