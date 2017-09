Actualidade

Sete feridos ligeiros e trânsito cortado num lanço da A4 em Vila Real, sentido Amarante/Bragança, foi o resultado de uma colisão traseira de três veículos pesados e um ligeiro ao quilómetro 91,8 daquela via, disse fonte da GNR.

O acidente ocorreu no final do viaduto do Corgo, em Folhadela, concelho de Vila Real, tendo o trânsito sido cortado no sentido Amarante/Bragança, junto ao nó de Parada de Cunhos.

O trânsito encontra-se agora a ser desviado para o Itinerário Principal N.º4 (IP4).