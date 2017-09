Actualidade

O primeiro-ministro e líder do PS, António Costa, declarou hoje ser "manifesto" que as relações entre Portugal e Angola "estão ótimas", como se atesta pela presença portuguesa na tomada de posse do novo Presidente angolano.

Questionado em Lisboa à margem de uma iniciativa autárquica em que participava como secretário-geral do PS, António Costa começou por declarar que quando pusesse a gravata e estivesse "como primeiro-ministro", responderia a questões nesse âmbito, mas de todo o modo definiu como "ótimas" as relações entre os dois países.

"É manifesto que [as relações] estão ótimas, pela forma como o senhor Presidente da República e o ministro dos Negócios Estrangeiros estão a representar Portugal na tomada de posse do Presidente João Lourenço", sustentou, antes de desejar felicidades para o mandato do Presidente angolano, que, lembrou, foi por si recebido na sede do PS "muito recentemente".