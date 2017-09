Actualidade

Várias personalidades ligadas à oncologia em Portugal, dos doentes aos profissionais, passando por políticos e laboratórios, defendem o aumento do Orçamento do Estado para a saúde, principalmente do valor alocado ao cancro.

A medida faz parte de um conjunto de cinco recomendações para melhorar o tratamento do cancro em Portugal, saídas de duas mesas-redondas, promovidas pela Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica (Apifarma).

As duas mesas-redondas contaram com a participação de representantes dos doentes, profissionais de saúde, sociedades científicas, economistas da saúde, decisores políticos, reguladores e da indústria Farmacêutica.