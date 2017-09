Actualidade

O trânsito foi reaberto na Autoestrada 4 (A4), junto a Vila Real, depois de ter estado cortado devido a um acidente que envolveu três veículos pesados e um ligeiro e provocou sete feridos ligeiro, disse fonte da GNR.

O acidente ocorreu ao quilómetro 91,8 da A4, no final do viaduto do Corgo, em Folhadela, concelho de Vila Real, tendo o trânsito sido cortado no sentido Amarante/Bragança, junto ao nó de Parada de Cunhos.

Segundo a fonte, a circulação foi reaberta no viaduto, embora junto ao local do acidente os veículos tenham que passar pela via mais à esquerda, devido aos trabalhos de limpeza e de remoção das viaturas acidentadas.