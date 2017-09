Actualidade

Dois em cada três portugueses (66%) sabem que terminaram as taxas sobre o uso do telemóvel em itinerância ('roaming'), uma percentagem abaixo da média da União Europeia (UE 71%), revela hoje um inquérito Eurobarómetro.

Questionados sobre se vão beneficiar do fim das tarifas de itinerância adicionais para os viajantes na UE, 67% dos portugueses responderam afirmativamente (UE 72%).

As respostas às questões sobre comportamentos dos portugueses antes e depois do fim das taxas de 'roaming' mostram que estes ainda não foram significativamente alterados: 45% dos inquiridos restringiam o uso do telemóvel noutro Estado-membro quando havia taxas (UE 66%), contra 42% que o fazem depois da abolição das mesmas (UE 60%).