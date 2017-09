Actualidade

A Câmara de Oliveira do Bairro inaugura na quarta-feira o Radiolândia - Museu do Rádio, investimento de 500 mil euros instalado na antiga Escola Primária de Bustos, que reúne 1.500 aparelhos cedidos por um colecionador particular.

O acervo do Radiolândia, apresentado como "o único museu de rádio em Portugal", foi cedido pelo empresário local Manuel Silva, ex-dono da loja de rádios Radiolândia, que durante mais de 50 anos colecionou "aparelhos oriundos de diversas proveniências e doadores", reunindo um conjunto que o município considera ser "um espólio absolutamente único, com reconhecimento internacional".

O novo museu está implantado na antiga Escola Primária, que foi ampliada com dois novos volumes construídos de raiz, uma empreitada de 387.500 euros. O investimento total no Radiolândia "é na ordem do meio milhão de euros", segundo fonte do município presidido por Mário João Oliveira.