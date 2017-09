Actualidade

O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, advertiu hoje para o risco de uma "guerra étnica e confessional" se as autoridades do Curdistão iraquiano não recuarem no seu projeto de independência.

"Se [o líder curdo, Massoud] Barzani e o governo regional do Curdistão não voltarem rapidamente atrás neste erro, passarão à história com a ignomínia de ter arrastado a nossa região numa guerra étnica e confessional", disse Erdogan, num discurso transmitido na televisão.

A Turquia tem manifestado repetidamente a sua oposição ao referendo sobre independência que se realizou na segunda-feira nas províncias curdas do norte do Iraque.