LC

O argentino Salvio regressou à lista de convocados do Benfica, hoje divulgada no sítio oficial do clube, para o jogo no reduto dos suíços do Basileia, da segunda jornada do Grupo A da Liga dos Campeões em futebol.

O extremo benfiquista integra o lote de 21 convocados pelo treinador Rui Vitória, depois de ter falhado os dois últimos jogos do tetracampeão nacional, em consequência de uma entorse no tornozelo direito.

Em relação aos eleitos para o embate de sábado com o Paços de Ferreira (vitória por 3-0), também volta o lateral esquerdo Eliseu, enquanto o jovem guarda-redes Svilar foi chamado pela primeira vez, juntamente com Júlio César e Bruno Varela.