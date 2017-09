Coreia do Norte

O Presidente dos Estados Unidos acusou hoje o regime norte-coreano de ter "torturado severamente" o estudante norte-americano Otto Warmbier, que morreu em junho passado uma semana depois de ter sido repatriado da Coreia do Norte em coma.

"Otto foi severamente torturado pela Coreia do Norte", escreveu Donald Trump, numa mensagem publicada na rede social Twitter, por ocasião da transmissão de uma "excelente entrevista" dos pais do estudante a um programa do canal de televisão norte-americano Fox.

Nenhum responsável norte-americano tinha até à data acusado publicamente a Coreia do Norte de ter torturado Otto Warmbier, um estudante de 22 anos que esteve detido quase um ano e meio naquele país.