Autárquicas

O candidato do PSD à Câmara de Loures, André Ventura, reafirmou hoje em tribunal que considera existir um problema de integração com a comunidade cigana naquele concelho e que as suas posições não têm nada a ver com racismo.

"Voltei a reafirmar que, na minha opinião, há um problema com a comunidade cigana e que é uma posição minha política. Expliquei que já tinha escrito sobre isso e que isto nada tinha de racismo, apelo ao ódio ou xenofobia", sublinhou o candidato social democrata, à agência Lusa.

André Ventura foi ouvido esta manhã no Departamento de Investigação e Ação Penal, em Lisboa, a propósito das recorrentes declarações sobre a comunidade cigana do concelho de Loures (distrito de Lisboa), não tendo sido constituído arguido.