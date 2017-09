Actualidade

O presidente moçambicano e da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), Filipe Nyusi, elegeu hoje o combate à corrupção como o principal desafio do partido e do país.

"Temos de reforçar o combate sem tréguas contra a corrupção que corrói as instituições. Não pode existir qualquer dúvida: o combate à corrupção é o mais urgente e vital de todos os desafios", referiu.

Filipe Nyusi falava no discurso de abertura do 11.º congresso da Frelimo em que defendeu que a luta deve começar no seio dos militantes para se alcançar "tolerância zero" para atos corruptos, "em qualquer posição ou qualquer circunstância", dos órgãos locais aos centrais do partido e do Estado.