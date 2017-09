Actualidade

O selecionador português, Fernando Santos, anuncia na quinta-feira a lista de convocados para os duelos com Andorra e Suíça, das duas últimas jornadas da fase de qualificação para o Mundial2018 de futebol.

Fernando Santos vai revelar os jogadores convocados numa conferência de imprensa que está agendada para as 12:00, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Nas duas últimas rondas do Grupo B de apuramento, Portugal desloca-se a Andorra, a 07 de outubro, e recebe a Suíça, a 10, no Estádio da Luz, em Lisboa, num encontro que poderá ser decisivo para garantir o acesso direto à fase final do próximo campeonato do Mundo.