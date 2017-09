Actualidade

O governo do Iraque deu hoje à região curda do país um prazo até sexta-feira para entregar os aeroportos que controla às autoridades federais ou, então, enfrentar uma proibição de voar.

O ultimato do primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi, surge um dia depois de os curdos do Iraque terem realizado um referendo sobre a independência que foi veementemente condenado por Bagdad e pelos Estados vizinhos do Iraque.

Al-Abadi indicou que a proibição de voar excluirá voos humanitários e outros que sejam "urgentes".