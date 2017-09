Autárquicas

O histórico socialista Manuel Alegre juntou-se hoje à campanha do candidato do PS a Lisboa, Fernando Medina, para lhe dar "apoio político" e "afetivo", afirmando que o autarca é "um dos principais rostos de uma nova geração de autarcas".

"Venho aqui dar o meu apoio político ao Fernando Medina e venho também dar um abraço pessoal e afetivo porque ele merece e porque nós precisamos dele para aquilo que falta fazer à frente de Lisboa", disse Manuel Alegre, que falava no Largo do Intendente, no final de uma descida da Rua Morais Soares (ação tradicional do partido na cidade) que ali terminou.

Para o histórico e antigo candidato presidencial, "Fernando Medina é hoje um dos principais rostos de uma nova geração de autarcas que tem por detrás uma grande gestão do PS em Lisboa, uma gestão que vem de Jorge Sampaio até António Costa e passa por João Soares".