Tancos/Armas

O líder do PSD lamentou hoje que o PS crie "casos de campanha", classificando como ridícula a sugestão do Governo de que haveria uma ação concertada do PSD a propósito do documento divulgado pelo Expresso sobre Tancos.

Durante um passeio de moliceiro na ria de Aveiro, ao lado do candidato à Câmara, Ribau Esteves, o líder do PSD escusou-se a comentar as palavras do secretário de Estado da Defesa, Marcos Perestrello, que hoje no Fórum TSF acusou o PSD de ter "cavalgado" uma notícia alegadamente mal explicada e desafiou o semanário a revelar a sua fonte.

"Assistimos a uma ação concertada do Partido Social Democrata, do principal partido da oposição, que tinha a obrigação de ter uma responsabilidade acrescida na forma como trata estes temas", afirmou o secretário de Estado, referindo-se tanto à tragédia que sucedeu em Pedrógão, depois ao furto de material de guerra em Tancos.