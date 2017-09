Actualidade

O Governo anunciou hoje a constituição de um grupo de trabalho, com a participação dos parceiros sociais, para preparar a negociação com Bruxelas dos fundos comunitários da próxima década a partir de uma estratégia nacional.

Este grupo de trabalho, ainda de caráter informal, foi anunciado pelo ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, no final de duas horas de reunião da Comissão Permanente da Concertação Social, que teve a presença do primeiro-ministro, António Costa.

"Resultou desta reunião a determinação no sentido de ser criado um grupo de trabalho entre o Governo e os parceiros sociais para suportar a próxima negociação [dos fundos estruturais pós 2020] nas várias instâncias comunitárias. Num processo que é longo, que durará seguramente todo o ano de 2018 e entrará por meados de 2019, é importante aproximar o Governo e os parceiros sociais no quadro da estratégia e na participação nas negociações", declarou Pedro Marques.