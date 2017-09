Actualidade

O médio grego Andreas Samaris, do Benfica, foi suspenso por três encontros, por agressão ao bracarense Paulinho, anunciou hoje o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Já no final do encontro entre o Benfica e o Sporting de Braga, da Taça da Liga, Samaris envolveu-se com Paulinho, tendo apertado o pescoço ao seu adversário, com o árbitro Bruno Esteves a mostrar cartão amarelo a cada um dos jogadores.

Contudo, a Comissão de Instrutores da Liga de clubes abriu um processo ao médio grego, com o CD da FPF a punir Samaris com três encontros.