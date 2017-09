Actualidade

O Ministério dos Negócios Estrangeiros português confirmou hoje ter recebido "uma nota verbal" do Ministério das Relações Exteriores de Angola, à qual irá responder "no prazo devido".

"O Ministério dos Negócios Estrangeiros recebeu uma nota verbal do Ministério das Relações Exteriores de Angola, à qual responderá no prazo devido", disse à Lusa fonte oficial do Palácio das Necessidades, sem adiantar mais informações.

O jornal i noticiou hoje que o executivo angolano enviou uma nota de repúdio ao Governo português, em que acusa "as autoridades portuguesas" de enveredarem "por uma via manifestamente política que se traduz num ato inamistoso, incompatível com o espírito e a letra de relações iguais, as únicas que podem pautar o desenvolvimento da amizade e cooperação entre os dois Estados soberanos que se respeitam mutuamente".