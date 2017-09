Actualidade

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) arquivou a queixa do Sporting contra o treinador do Benfica, Rui Vitória, por alegada coação do árbitro Artur Soares Dias, foi hoje anunciado.

Segundo a deliberação do organismo, o processo contra Rui Vitória, o administrador das 'águias' Rui Costa e o assessor jurídico Paulo Gonçalves, que os 'leões' consideraram ter coagido Artur Soares Dias no intervalo do jogo entre as duas equipas em 22 de abril (1-1), em Alvalade, na 22.ª jornada da I Liga 2016/17.

O CD arquivou a queixa por "inexistência de indícios da prática de qualquer infração disciplinar", sendo que o processo disciplinar incidia também sobre Soares Dias e os delegados da Liga Rui Manhoso e Manuel Castelo.