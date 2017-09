Autárquicas

O secretário-geral do PCP vincou hoje a tradição de há 40 anos do seu partido e aliados nas autarquias, procurando distinguir-se de outras forças políticas, ao voltar a falar de ignorância face ao poder local.

"Sempre com as populações e a sua participação. Não descobrimos agora o que há 40 anos fazemos como ninguém. Com o envolvimento real e permanente da população e das suas organizações, e não em arremedos participativos para serem notícia", afirmou Jerónimo de Sousa, num comício autárquico da CDU, que junta comunistas, ecologistas e independentes, no Teatro Garcia de Resende, em Évora.

Na segunda incursão alentejana em oito dias de campanha oficial, o líder comunista disse que "faz pena ouvir os que põem em confronto desenvolvimento e resposta a necessidades básicas, que confundem investimento com despesismo, que contrapõem obras e equipamentos coletivos à também necessária resposta no plano social".