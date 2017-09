Autárquicas

O secretário-geral do PS, António Costa, disse hoje à oposição para "ficar onde ela se quis colocar, no passado", instando ao voto nos socialistas nas eleições autárquicas de domingo em prol do "futuro dos portugueses".

"Quando se está no caminho certo, a escolha é muito simples: seguir em frente, prosseguir o mesmo caminho, sem mudar de direção. A oposição que fique onde ela se quis colocar: no passado", sublinhou António Costa, líder do PS e primeiro-ministro, falando num jantar-comício em Belas, no concelho de Sintra, presidido por Basílio Horta, eleito em 2013 pelo PS.

"A nós interessa o futuro dos portugueses, de Portugal", prosseguiu Costa, antes de tecer elogios à governação local de Basílio Horta, autarca do concelho onde o secretário-geral socialista e chefe do Governo reside e vota.