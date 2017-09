Coreia do Norte

As relações entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte estão "mais estremadas", mas a atmosfera "carregada" continua a ser mais política do que militar, afirmou hoje o chefe do estado-maior americano, general Joe Dunford.

"O espaço político está claramente muito ocupado no momento, mas não vimos nenhuma mudança na posição das forças norte-coreanas", disse, durante uma audição perante a comissão das forças armadas do senado norte-americano.

Questionado pelo senador republicano John McCain sobre as tensões com o regime de Pyongyang, o general Joe Dunford referiu que estão "a observar com muita atenção".