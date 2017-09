Autárquicas

A candidata do PSD à presidência da Câmara de Lisboa, Teresa Leal Coelho, disse hoje que o programa eleitoral que apresenta para a cidade responde às sondagens que lhe atribuem o terceiro lugar, depois de PS e de CDS-PP.

"Eu combato as sondagens com o programa que apresento para a cidade de Lisboa", respondeu aos jornalistas.

Apontando que o seu programa "é o melhor" de todas as 12 candidaturas para Lisboa, Teresa Leal Coelho defendeu que as medidas que apresenta "vão ao encontro daquilo que são as necessidades que os lisboetas têm".