Autárquicas

O líder do PCP pediu hoje, numa freguesia alentejana, que nem um voto seja desperdiçado por confiança a mais no triunfo local da CDU, vislumbrando um eventual "resultadão", no domingo, da coligação que junta comunistas, ecologistas e independentes.

Jerónimo de Sousa voltou a argumentar que, mesmo tratando-se de eleições autárquicas, um reforço de PCP e "Os Verdes" permitirá mais avanços na reposição a nível nacional de direitos e rendimentos "roubados" pelo Governo PSD/CDS-PP até porque o PS nunca faria o que tem feito não fora a ação daqueles partidos.

"Cada voto perdido, cada voto que não é exercido pode correr o risco de levar à derrota, não podemos descansar, nada está ganho. Cada voto vai fazer falta... Nós, perante as dificuldades - e da parte do PCP e da CDU nunca houve facilidades -, se nos empenharmos, com esforço, com dinâmica, para o dia 01 de outubro, podemos ter um 'resultadão'", afirmou, num jantar-comício na pequena freguesia de Aguiar, Viana do Alentejo (Évora).