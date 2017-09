Autárquicas

A coordenadora bloquista, Catarina Martins, defendeu hoje a necessidade da tarifa social da água ser automática, como a da energia, uma decisão que cabe às autarquias, compromisso que o BE assume em todo o país.

Num jantar da campanha autárquica que juntou 652 pessoas - números exatos dados pela candidata Helena Pinto no discurso - no Palácio dos Desportos, em Torres Novas, e que contou com a presença de dois fundadores do BE Francisco Louçã e Fernando Rosas, Catarina Martins trouxe o tema da água, exigindo que esta seja limpa e pública "porque com um direito humano não se pode brincar".

A líder do BE defendeu um automatismo no mecanismo da tarifa social da água, tal como o partido conseguiu impor na energia, e que permitiu que este chegasse a 800 mil famílias, quando antes de ser automático chegava apenas a 80 mil agregados.