Família real britânica

Ao fim de aproximadamente um ano de relação, o príncipe apareceu ontem com a namorada em público pela primeira vez. Sinal de que as coisas estão a ficar sérias.

O príncipe Harry, de 33 anos, e Meghan Markle, de 36, surpreenderam tudo e todos ao aparecerem juntos e de mãos dadas nos Jogos Invictus, que decorrem em Toronto, no Canadá.

Durante um jogo entre a Austrália e a Nova Zelândia, o filho de Diana de Gales e a atriz da série Suits partilharam sorrisos, frases ao ouvido e mostraram uma grande cumplicidade.

Para o evento, o casal preferiu um look mais descontraído, optando por usar calças de ganga. Esta “saída a dois” surge depois de os dois já terem sido vistos nos Jogos, mas em separado, uma vez que Harry teve de seguir o protocolo, sentando-se ao lado da primeira-dama dos EUA.

O príncipe Harry e Meghan Markle estão juntos há cerca de um ano. Recentemente, a atriz revelou alguns pormenores da relação à Vanity Fair.

«Nada em mim mudou. Sou a mesma pessoa que era e nunca me redefini de acordo com as minhas relações. Posso dizer que, no final do dia, é tudo muito simples. Somos duas pessoas que estão realmente felizes e apaixonadas.»

Meghan revelou que os dois mantiveram a relação em segredo durante cinco meses. «Durante todo esse tempo funcionou. A única coisa que mudou foi o facto de as pessoas saberem.»

Sobre o mediatismo, Meghan garante que «alguns dias são mais difíceis do que outros». «É impressionante como as coisas mudaram. Ainda assim, tenho um sistema de apoio em meu redor e, obviamente, o apoio do meu namorado. De facto, não leio nada da imprensa. Nem sequer leio o que sai sobre a série Suits. As pessoas que me são próximas conhecem-me e sabem como sou. O resto é ruído.»