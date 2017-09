Actualidade

O fundador e ex-coordenador bloquista, Francisco Louçã, elogiou hoje a força do BE, considerando que o partido "é uma garantia para Portugal", assegurando que "põe as mãos no fogo" por Helena Pinto, que quer ver presidente de Torres Novas.

No maior comício que até agora teve a caravana do BE, o Palácio dos Desportos, em Torres Novas, distrito de Santarém, encheu-se com 650 pessoas, tendo sido esta a primeira intervenção de Francisco Louçã, do púlpito, nesta campanha.

Para Francisco Louçã, o BE "respondeu com grandeza a um momento único na história recente" de Portugal, confessando o "tanto apreço" com que tem visto "o trabalho que Catarina Martins, Pedro Filipe Soares, Jorge Costa ou Mariana Mortágua", entre outros, uma atuação política com "preocupação, detalhe e atenção às pessoas".