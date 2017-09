Venezuela

Dois jovens indígenas da etnia warao foi assassinados na Venezuela por oficiais da Guarda Nacional Bolivariana (GNB, polícia militar), quando protestavam pela falta de alimentos, denunciou na terça-feira a deputada Gladys Guaipo.

A denúncia aconteceu durante uma sessão da Assembleia Nacional, onde a oposição detém a maioria, durante a qual outra deputada, Larissa González, entregou um relatório e pediu que os assassínios fossem investigados.

"Com muita dor e muita tristeza quero denunciar que os nossos irmãos indígenas waraos do Delta Amacuro (região do sul da Venezuela) foram assassinados por reclamarem comida na sexta-feira, quando faziam fila no Mercal (supermercado estatal)", disse Gladys Guaipo.