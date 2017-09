Actualidade

O furacão Maria passou a tempestade tropical ao passar junto à costa da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, causando fortes chuvas, enquanto o ciclone Lee avança pelo Atlântico com categoria 2, informou o Centro Nacional de Furacões.

No seu boletim das 20:00 de terça-feira (01:00 de hoje em Lisboa), os especialistas do Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) indicam que o Maria está a 245 quilómetros de Cabo Hatteras, na Carolina do Norte, e continua a aproximar-se da costa dos Estados Unidos.

A tempestade, com ventos máximos sustentados de 110 quilómetros por hora, move-se para norte lentamente, a 11 quilómetros por hora e prevê-se um ligeiro enfraquecimento nos próximos dias.