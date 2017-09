Autárquicas

Na reta final para as eleições de domingo, os líderes partidários continuam o périplo pelo país para apoiar os candidatos autárquicos, dividindo-se hoje pelos distritos de Lisboa, Porto, Coimbra, Leiria, Setúbal e Faro.

O secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa, continua a aproveitar o final do dia para entrar na campanha, dedicando-se hoje ao distrito do Porto, primeiro com um jantar em Marco de Canavezes e, depois, com um comício na Maia, dois concelhos sociais-democratas.

Em Marco de Canavezes o PS nunca ganhou, mas o atual presidente social-democrata, Manuel Moreira, não se irá recandidatar devido à lei de limitação de mandatos. O PS aposta em Cristina Vieira, que lidera há vários mandatos a Junta de Freguesia de Soalhães.