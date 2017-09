Actualidade

O secretário-geral das Nações Unidas saudou hoje a decisão da Arábia Saudita de autorizar as mulheres a guiar no reino ultraconservador, a partir do próximo verão.

"Congratulo-me com a decisão da Arábia Saudita de levantar a proibição de as mulheres conduzirem. É um passo importante na direção certa", escreveu António Guterres, no Twitter.

A Arábia Saudita é o único país no mundo que impede as mulheres de conduzir. A alteração surgiu através de um decreto real e foi noticiada pelos media estatais na terça-feira à noite, tendo efeito a partir de junho do próximo ano.