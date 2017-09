Actualidade

A Jerónimo Martins, dona do Pingo Doce, inaugura hoje o maior centro logístico do grupo em Alfena, Valongo, um investimento de 75 milhões de euros, numa cerimónia que conta com a presença do primeiro-ministro, António Costa.

O centro logístico, localizado no norte do país, ocupa um espaço de 100 mil metros quadrados, conta com 450 colaboradores diretos e cerca de 300 indiretos, num total de 750.

Este é "o maior e mais moderno" centro logístico do grupo, de acordo com a empresa que detém a rede de supermercados Pingo Doce.