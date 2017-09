Catalunha

A organização terrorista basca ETA disse hoje que é preciso aprender "as lições da Catalunha" e iniciar no País Basco um processo independentista que deve ser protagonizado pela cidadania e através de meios civis e democráticos.

Através de um comunicado divulgado através do jornal Gara, a ETA refere que não pretende assumir qualquer posição no processo (da Catalunha) porque diz ter consciência de que não vai ser um "agente principal" no atual ciclo político.

No texto publicado a propósito do "Gudari Eguna" (Dia do Soldado), a organização terrorista diz que o Estado espanhol enfrenta um "problema estrutural" porque o "'crack' económico juntou-se à crise politica, institucional, social e territorial" considerando que as "brechas do regime de 1978 (Transição) são evidentes".