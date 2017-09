Actualidade

A execução de uma estratégia nacional para o turismo militar e o alargamento a todo o país do programa de ciclismo e passeios a pé no Algarve são medidas da Estratégia para o Turismo 2027, hoje publicada.

A resolução hoje publicada em Diário da República, que foi aprovada na última reunião do Conselho de Ministros, na passada quinta-feira, entra em vigor na próxima quinta-feira, e tem como uma das metas conseguir 80 milhões de dormidas, traduzindo um aumento de 31 milhões dormidas entre este ano e 2027, com uma taxa de variação média anual de 4,2%.

Em termos de receitas turísticas, o objetivo é crescer 14 mil milhões de euros até 2027, pretendendo ainda o Governo aumentar as qualificações dos trabalhadores na atividade turística, duplicando (de 30% para 60%) o nível de habilitações do ensino secundário e pós-secundário no turismo.