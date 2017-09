Simplex

As empresas pouparam quase 570 milhões de euros e o Estado economizou cerca de 60 mil dias de trabalho com 11 medidas do Simplex introduzidas em 2016, revelou hoje a ministra da Presidência e da Modernização Administrativa.

"Pedimos à Universidade Nova de Lisboa que avaliasse o impacto de 14 medidas destinadas às empresas. O resultado preliminar, que se refere ainda a 11 empresas, permitiu-nos saber que houve uma poupança de 470 mil horas de trabalho na Administração Pública e uma poupança de 568 milhões de euros para as empresas em custos administrativos", revelou Maria Manuel Leitão Marques.

A ministra da Presidência e da Modernização Administrativa falava na sessão de abertura do 27.º Digital Business Congress (Congresso de Economia Digital), organizado pela Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações (APDC), que decorre entre hoje e quarta-feira em Lisboa.