Actualidade

Os trabalhadores da multinacional inglesa General Cable CelCat iniciam esta noite uma greve de quatro horas por dia, que se prolonga até sexta-feira, para reivindicar a reposição dos seus direitos, disse hoje à Lusa o dirigente sindical Manuel Correia.

"Não encontramos outra solução, pois a empresa está a fazer o jogo de deixar passar o tempo para não aceitar as reivindicações dos trabalhadores", afirmou o dirigente do Sindicato das Indústrias Elétricas do Sul e Ilhas (SIESI).

"Estamos contra a jornada de trabalho de seis dias, com a prática ilegal de os trabalhadores do primeiro turno fazerem sete horas consecutivas sem descanso (refeição)", disse Manuel Correia, lembrando que, além disso, a direção da empresa "insiste teimosamente" em não querer dar resposta às reivindicações sobre "o aumento salarial e o descanso suplementar".