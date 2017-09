Actualidade

A esperança de vida à nascença melhorou em todas as regiões do país nos últimos seis anos, sendo estimada em 80,62 anos para o total da população, tendo o maior aumento ocorrido na Madeira, revela hoje o INE.

Segundo as Tábuas de Mortalidade relativas ao triénio 2014-2016, por comparação com o triénio 2008-2010, a esperança de vida à nascença em Portugal foi estimada em 77,61 anos para os homens e de 83,33 anos para as mulheres.

"Estes valores representam um ganho de 1,44 anos para os homens e de 1,14 para as mulheres" em 2014-2016, comparativamente com os valores estimados para 2008-2010, sublinha o Instituto Nacional de Estatística (INE).