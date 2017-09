Actualidade

O presidente do Conselho de Administração da Jerónimo Martins, Pedro Soares dos Santos, anunciou hoje que o grupo vai investir 75 milhões de euros numa fábrica de massas frescas em Alfena, concelho de Valongo, no distrito do Porto.

"Iremos aqui abrir a nossa fábrica de massas frescas", afirmou o presidente do grupo, na inauguração do maior e mais moderno centro logístico da Jerónimo Martins, dona do Pingo Doce, em Alfena, Porto, um investimento de 75 milhões de euros, numa cerimónia que conta com a presença do primeiro-ministro.

Por sua vez, António Costa disse que o investimento nesta plataforma logística e na nova unidade fabril "é um sinal de confiança no país".