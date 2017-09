Actualidade

A rendibilidade dos capitais próprios das empresas portuguesas tem aumentado desde 2012, em contraciclo com outros países europeus, sendo em 2015 as sociedades portuguesas "as mais alavancadas" entre oito países analisados, revela hoje um estudo do BdP.

Segundo as conclusões do 'Estudo da Central de Balanços | 29 - Rendibilidade das empresas portuguesas e europeias 2006-2015', com informação do Banco de Portugal (BdP) sobre as empresas não financeiras portuguesas e de outros sete países europeus - Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, França, Itália e Polónia - em 2015 a rendibilidade dos capitais próprios das empresas portuguesas era de 7%, quando na Europa se situava entre os 4,9% das empresas italianas e os 10,1% das austríacas.

De acordo com o BdP, se entre 2006 e 2015 - período em que a rendibilidade dos capitais próprios diminuiu em todos os países - as empresas portuguesas "apresentaram frequentemente a menor rendibilidade dos oito países considerados", de 2012 em diante este indicador foi subindo e Portugal foi "melhorando a sua posição relativamente aos outros países em análise".