Actualidade

O treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, deixou hoje fortes elogios ao Basaksehir, mas frisou a vontade de vencer na receção aos turcos, quinta-feira, na segunda jornada do Grupo C da Liga Europa de futebol.

Os minhotos triunfaram na Alemanha na primeira jornada, diante do Hoffenheim (2-1) e lideram o grupo, enquanto o Basaksehir empatou em casa com os búlgaros do Ludogorets (0-0).

"Vai ser uma tarefa difícil para nós, é uma equipa que criou muitos problemas ao Sevilha no 'play-off' da Liga dos Campeões - em casa ficou 2-2 (depois da derrota por 2-1 na primeira mão) e aos 90 minutos teve uma bola no poste. Muitas vezes, a diferença entre o sucesso e o insucesso é a bola bater no poste e entrar ou não", considerou.