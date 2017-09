Actualidade

O presidente da Associação Empresarial de Ourém-Fátima (ACISO) perspetivou hoje que a hotelaria de Fátima atinja mais de um milhão de dormidas este ano, um crescimento de 25% face a 2016.

"Neste momento, a tendência, face às reservas que temos, é a de termos mais de um milhão [de dormidas]", avançou o presidente da ACISO Domingos Neves, que falava à agência Lusa no final da apresentação do programa do Congresso Internacional de Turismo Religioso, que se vai realizar em Fátima.

Segundo o responsável, em 2016 foram registadas cerca de 800 mil dormidas em Fátima, sendo que no ano do Centenário das Aparições o crescimento será de cerca de 25%.