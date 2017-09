Actualidade

Os pais da menina chinesa de cinco anos, que morreu após cair do 21.º andar de um edifício no Parque das Nações, em Lisboa, começaram hoje a ser julgados, mas a defesa vai pedir a nulidade do julgamento.

Na primeira sessão do julgamento, que arrancou hoje no Campus da Justiça, em Lisboa, sem a presença dos arguidos, o advogado do casal reiterou o que já tinha escrito no requerimento enviado em julho ao tribunal, a dar conta de que a tradução da acusação de português para mandarim refere que os arguidos foram "condenados à pena de morte", entre outros erros, o que levou, na ocasião, a pedir a nulidade da tradução da acusação do Ministério Público.

Contudo, o coletivo de juízes, presidido por Pedro Nunes, não deu provimento ao recurso, sustentando que, "não obstante à leitura e interpretação pelos arguidos e a alegada confirmação por dois tradutores, em momento algum foi junto aos autos pela defesa" elementos que levassem à "retirada de tais conclusões".