Actualidade

O secretário de Estado da Saúde confessou hoje que é "um tormento" governar nas atuais circunstâncias, em que os vários profissionais da área têm apresentado reivindicações e protestos.

"Estamos a viver um fenómeno que tem aspetos muito positivos. Os portugueses perceberam, ao contrário do que lhes tinha sido vendido antes, que afinal o país podia crescer repondo vencimentos. (...) Esta expetativa criou uma perversão, que é a perversão de que tudo se pode conquistar rapidamente (...). Ficou a ideia errada de que não só podíamos avançar na reposição de rendimentos, mas que essa reposição era infinita", afirmou Manuel Delgado à agência Lusa, à margem de uma conferência hoje em Lisboa.

No Serviço Nacional de Saúde, lembrou o governante, são 130 mil profissionais "com carreira e remunerações muito diferentes e cada uma com os seus interesses próprios".