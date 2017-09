Actualidade

O ministro do Trabalho, Vieira da Silva, garantiu hoje que "não há nada escondido" no programa de regularização dos precários do Estado e considerou o processo "transparente", rejeitando as acusações do CGTP.

O programa de regularização dos precários do Estado (PREVPAP) "não é opaco, é translúcido ou transparente, porque todos os nomes e todos os processos são consultáveis, não há nada escondido", disse o ministro em declarações à Lusa.

Vieira da Silva, que falava à margem de um seminário promovido pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), em Lisboa, reagia assim às críticas da CGTP, que esta semana considerou o processo de regularização dos precários do Estado "opaco", exigindo ao Governo a divulgação imediata das listas dos trabalhadores, elaboradas pelos serviços.